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موسيماني يحسم موقفه من المدرب العام في الأهلي

السبت 02/أكتوبر/2021 - 12:37 ص
موسيماني
موسيماني
ريهام عبد المحسن
أبدى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في الساعات الماضية رفضه فكرة إضافة أي عنصر جديد إلى جهازه المعاون.

ويوجد تحفظ من جانب لجنة التخطيط في الأهلي برئاسة محسن صالح بعد رفض أن المدير الفني الجنوب إفريقي تعيين مساعد أو مدرب عام مصري في جهازه المعاون.

وأعربت لجنة التخطيط في الأهلي عن استياؤها من بعض الأخطاء التي تظهر في المباريات المحلية والتي تحتاج إلى تواجد مدرب عام أو مساعد مصري من أجل التعاون مع المدير الفني بشكل جيد.

وحتى تلك اللحظة، يتمسك موسمياني بوجود سامي قمصان في منصب المدرب العام ويرفض أيضًا تعيين مدرب عام أجنبي.

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