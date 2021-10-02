أميرة فتحي تنتهي من تسجيل أغنيتها الجديدة "ما بتعوضش"

انتهت الفنانة أميرة فتحي من تسجيل أغنيتها الجديدة بعنوان "ما بتعوضش"، من كلمات محمود كامل، وألحان حسن سراج، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة علي يوتيوب.





كما انتهت أميرة فتحي من تصوير آخر مشاهد فيلمها الجديد "أولها حلو" الذي تعود به إلى السينما بعد غياب 12عامًا منذ تقديمها فيلم "ابقى قابلنى" عام 2009، حيث تقيم الشركة المنتجة احتفالية بآخريوم تصويربحضور أبطال الفيلم ووسائل الإعلام بلوكيشن التصوير .



يذكر أن آخر أعمال أميرة فتحي السينمائية فيلم "ابقى قابلنى"، وهو من بطولة محمد لطفى، مها أحمد، حسن حسنى، سعد الصغير، ايناس النجار، ياسر فرج، علاء مرسى، سليمان عيد، الراقصة شمس، محمود الليثى، أمينة، كمال السيد، أحمد بجة وتأليف سيد السبكى وإخراج إسماعيل فاروق.