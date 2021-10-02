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فيفي عبده : "بحصن نفسي يوميـا بالقرآن وبقرأ المعوذتين"

السبت 02/أكتوبر/2021 - 12:59 ص
فيفي عبده
فيفي عبده
آيه عبد العزيز
كانت الفنانة فيفي عبده ضيفًه على الإعلامي العراقي نزار الفارس ببرنامج مع الفارس، المذاع عبر القناة العراقية الرشيد،كاشفة عن العديد من الجوانب الشخصية في حياتها وكواليس أعمالها الفنية وحبها للرقص الشرقي.

وصرحت فيفي عبده خلال اللقاء قائلة:"بقرأ قرآن ديمًا حتى قبل ما أخرج من بيتي وكل واحد حسابه بينه وبين ربه، وبعمل الحاجة اللي أحس إني لما أطلع من البيت ربنا مش هيبتليني بحادثة أعملها أو حاجة غلط، فديمًا بحصن نفسي والمعوزتين".

وأكدت فيفي عبده إلى أنها ترى نجاح الراقصات الأجنبيات في مصر يعود لأجرهن الرخيص على عكس المصريات مرتفعات الأجر مثل دينا ولوسي، كما أنه لا يوجد مَن يمد يد العون للمواهب المصرية ويكتشفها لتكون بارزة.

وأشارت فيفي عبده خلال الحلقة أن الراقصات الأجنبيات تعلمن الرقص الشرقي من المصريات المصرية، ولا يوجد راقصة منهم مميزة على عكس المصريات فلكل من دينا ولوسي ونجوى فؤاد وسامية جمال الطابع الخاص بهن والأسلوب، وكذلك الوضع في المجتمع"


آخر ظهور لفيفي عبده كان في برنامج " السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني المذاع على شاشهMBC

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