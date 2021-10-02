شاهد.. لقطات تعرض لأول مرة عن المونوريل

عرض الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، تقرير عن مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر، يرصد مراحل التنفيذ بهما.



وكشف "أديب"، أن المشاهد التي عرضت بالتقرير تذاع لأول مرة، معلقا: "كل ده لم يكن موجود منذ سنة.. كل يوم بنصحى نلاقي عامود جديد للمونوريل"، مشيرا إلى أن ما يتم تنفيذه مجهود جبار.



وأضاف الإعلامي: "كل ساعة بتتحط فلوس في المشروعات دي"، لافتا إلى أن هناك كاريكتير للفنان صلاح جاهين عن المونوريل في أواخر السبعينات، متابعا: "كان راسم المونوريل لما قالوا هيتعمل في مصر.. أخيرا بقا عندنا المونوريل"، مؤكدا أن مصر أصبحت متميزة في الطرق والمباني والمدن الجديدة.

