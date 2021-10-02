عاجل.. إلهام شاهين: "معنديش مانع طلبة طب يدربوا على جثتي بعد وفاتي"





أعلنت الفنانة إلهام شاهين، إن وصيتها لكل المحيطين بها التبرع بكل أعضائها البشرية عقب وفاتها، معتبرة ذلك مبادرة جيدة للغاية تنقذ عددا من المحتاجين وبمثابة صدقة جارية.وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب: "هو الجسم بعد الإنسان ما يموت أكيد هياكله الدود ومش هنستفاد منه في حاجة.. لذا لابد أن يستفاد منه مريض يحتاج هذا العضو".وتابعت" هناك عددًا من الدول تجيز الأمر ولاسيما في ظل نقص القرنية التي نستوردها من الصين، ولابد أن تكون هناك آلية لتجميع المتبرعين وتوثيق تبرعهم بعد وفاتهم.واختتمت أن طلبة كلية الطب يحتاجون جثة للتدريب عليها، مشيرة إلى أنها لا تمانع من استخدام جثتها للتدريب الخاص بطلبة طب.