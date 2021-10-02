فيفي عبده: ماعنديش أعداء نجاح.. وراضية عما أقدمه للجمهور

نها قدمت العديد من الرقصات التي ندمت عليها خلال الأيام الماضية، خاصةً بعد فترة مرضها التي طالت لعام ونصف، مؤكدةً أنها دائمًا تصوير فيديوهات رقصها على ضوء الشمس.



يذكر ان آخر ظهور للفنانه فيفي عبده هو برنامج " السيره" مع الإعلامية وفاء الكيلاني المذاع على شاشة "MBC'.

صرحت الفنانة فيفي عبده، إنه لا يوجد لديها أعداء للنجاح، وتتجاهل كل الانتقادات التي توجه لها مؤخرًا على السوشيال ميديا لأنها راضية عما تقدمه للجمهور بشكل تام".وتحدثت فيفي عبده خلال استضافتها ببرنامج مع الفارس: "معنديش أعداء نجاح وعمري ما برد على أي كومنت ما دام راضية عن اللي عمله وبرقص على الأغنية اللي بحبها وأوقات برقص على أغاني معرفش مطربيها، وندمت على رقصات كتير"وقالت فيفي عبده إ