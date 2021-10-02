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إلهام شاهين: "ممكن أتجوز.. وبشوف ناس في قصص حب فوق سن الـ 80" (فيديو)
السبت 02/أكتوبر/2021 - 07:41 ص
هدى عبدالرازق
قالت الفنانة إلهام شاهين، إن المرأة يمكنها أن تتزوج عند أي عمر طالما ستتزوج شخص مناسب معها، متسائلة: "ما المانع".
وأشارت "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الناس عندما يتقدم بهم العمر يحتاجون إلى الونس، مضيفة: "بيكونوا عايزين يتعكزوا على بعض.. يعطوا الدواء لبعض"، والتفكير في الزواج على أنه علاقة جنسية فقط تفكير قاصر ومرفوض.
وأضافت، أن العلاقة الزوجية ليست علاقة جنسية فقط، متابعة: "في علاقة إنسانية أقوى كثيرا من العلاقة الجنسية، وبشوف ناس في قصص حب فوق سن الـ 80"، لافتة إلى أنها يمكن أن تتزوج في أي وقت، متابعة: "كل ست تحتاج لراجل، وكل راجل محتاج إلى ست".