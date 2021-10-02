إلهام شاهين: "ممكن أتجوز.. وبشوف ناس في قصص حب فوق سن الـ 80" (فيديو)

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن المرأة يمكنها أن تتزوج عند أي عمر طالما ستتزوج شخص مناسب معها، متسائلة: "ما المانع".





وأشارت "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الناس عندما يتقدم بهم العمر يحتاجون إلى الونس، مضيفة: "بيكونوا عايزين يتعكزوا على بعض.. يعطوا الدواء لبعض"، والتفكير في الزواج على أنه علاقة جنسية فقط تفكير قاصر ومرفوض.



