فيفي عبده عن نجاح الراقصات الأجنبيات بمصر : "علشان أجرهن منخفض"

تحدثت الفنانة فيفي عبده، عن سبب انتشار ونجاح الراقصات الأجانب في مصر خاصة في الفترة الأخيرة، وذلك خلال لقائها في برنامج مع الفارس، الذي يقدمه الإعلامي نزار الفارس.



وكشفت فيفي أن سبب نجاح الراقصات الأجانب، هو انخفاض أجرهن قائلة: "الأجانب أجرهن منخفض مش زي المصريات منهم دينا ولوسي".



وأضافت فيفي عبده:" إنه لا يوجد اهتمام موجه للراقصات المصريات المبتدئين، مضيفة قائلة: محدش بيمدلهم إيديهم، لو بنت عندها موهبة محدش بيساعدها توصل، كنت في مرة في تصوير مسلسل وحد جيه يقولي اسمعي صوتي وكان صوته من أجمل ما يمكن".



كما عبّرت الفنانة فيفي عبده عن رأيها في الراقصات الأجنبيات اللائي يعملن في مصر، قائلة: الأجنبيات بيقلدوا بعض جدًا ورقصهم سريع مفيهمش واحدة مميزة، ومفيش راقصة مصر الأولى وليه نقعد نقول الأولى والتانية أصل مين يعني هيدي اللقب، اللي يهمنا اننا نكون مقبولين ومحبوبين عند الناس بس".



أشهر أعمال فيفي عبده مسلسل " الست أصيله "،" سوق الخضار"،" كيد النسا"،" يانا يا انتي"0