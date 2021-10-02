موعد مباراة إنتر ميلان ضد ساسولو اليوم السبت في الدوري الإيطالي

يترقب عشاق الكرة الإيطالية مباراة إنتر ميلان و ساسولو في بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.





موعد مباراة إنتر ميلان وساسولو في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تقام مباراة إنتر ميلان و ساسولو يوم السبت 2 أكتوبر 2021 على استاد مابي معقل ساسولو وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.





وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت السعودية والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات DAZN 1HD Italia وLega Serie A YouTube ببث المباراة.





موقف إنتر ميلان وساسولو في الدوري الإيطالي

يحتل ساسولو المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 7 نقاط حصدها من 6 مباريات، حيث فاز في مبارتين وتعادل في مباراة واحدة وخسر 3 مباريات ويسعى ساسولو لخطف أحد المقاعد المؤهلة إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.





في حين يحتل إنتر ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 14 نقطة حصدها من 6 مباريات، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مبارتين ويطمح إنتر ميلان في إسعاد جماهيره من أجل المحافظة على لقب الكالتشيو في الموسم الحالي بالإضافة إلى المنافسة بقوة في بطولة دوري أبطال أوروبا.



