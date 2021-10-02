بالأسود.. لقاء الخميسي تغازل جمهورها في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت لقاء الخميسي في الصورة بإطلالة جذابة مميزة مرتدية فستان قصير باللون الأسود، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



يذكر أن الفنانة لقاء الخميسي، يعرض لها حالياً مسلسل "إجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وهو بطولة الفنان شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وملك قورة، وهشام إسماعيل، ونورهان، وهدى مجد، وأحمد زكريا