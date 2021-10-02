Advertisements

بالأسود.. لقاء الخميسي تغازل جمهورها في أحدث ظهور لها

السبت 02/أكتوبر/2021 - 02:45 ص
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة لقاء الخميسي، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت لقاء الخميسي في الصورة بإطلالة جذابة مميزة مرتدية فستان قصير باللون الأسود، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن الفنانة لقاء الخميسي، يعرض لها حالياً مسلسل "إجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وهو بطولة الفنان شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وملك قورة، وهشام إسماعيل، ونورهان، وهدى مجد، وأحمد زكريا

الكلمات المفتاحية

لقاء الخميسي فنانة سوشيال ميديا اجازة مفتوحة

أخبار تهمك

سنصعد الأمر لـ السيسي.. "الفجر" يحاور رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - رضا عبدالعال يفجر مفاجأة عن سبب انضمام كوكا إلى منتخب مصر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني على حافة الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إلهام شاهين: "معنديش مانع طلبة طب يدربوا على جثتي بعد وفاتي"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - سر استبعاد «شريف وأفشة» من قائمة مصر لمواجهتي ليبيا في تصفيات المونديال

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح هام لـ وزير الخارجية بشأن استئناف مفاوضات السد

منذ حوالي 5 ساعات

كونتي يحسم موقفه من قيادة برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الأهلي بعد استبعاد «شريف وأفشة» من قائمة مصر

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يحسم مصير أشرف بن شرقي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مفاجأة مدوية وراء استبعاد «أفشة وشريف» من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

تزامنًا مع اقتراب طرد كومان.. لابورتا يُخطط لضم صفقة القرن

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يصدم بن شرقي بقرار ناري

منذ يوم

موضوعات متعلقة

بدون ماكياج.. أحدث ظهور لـ لقاء سويدان

بالأسود.. مي سليم تغازل جمهورها فى أحدث ظهور لها

بالأسود.. رانيا يوسف تغازل جمهورها فى أحدث ظهور لها

"إجازة مفتوحة" يناقش المشاكل الزوجية بشكل كوميدي

هدى مجد: سعيدة بنجاح "ماما حامل"وهذا ما حمسني للمشاركة في"إجازة مفتوحة"

بإطلالة مثيرة.. روبي تشعل إنستجرام بالأسود

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:43 م

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

عاجل.. إلهام شاهين: "معنديش مانع طلبة طب يدربوا على جثتي بعد وفاتي"

12:48 ص

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

06:46 م

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

05:31 م

عاجل - حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

09:02 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements