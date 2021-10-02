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قطبي بنى سويف يسعيان للفوز وبداية قوية بالصعيد

السبت 02/أكتوبر/2021 - 01:06 ص
بوابة الفجر
محمد الحسيني



تفتتح فى تمام الساعة الثانية ونصف من عصر اليوم السبت منافسات الجولة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى والتى تضم أندية مجموعة الصعيد وسط اهتمام وترقب كبير خاصة فى ظل الاستعدادات القوية والصفقات العديدة التى ضمتها فرق المجموعة .

ويستضيف الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف ضيفه كيما اسوان بملعب استاد بنى سويف الرياضى بمواجهة يعتبرها الكثيرون بمثابة قمة مبكرة خاصة فى ظل التدعيمات القوية التى شهدتها صفوف الفريقان بالفترة الماضية .

بنى سويف بقيادة مديره الفنى محمد يوسف وجهازه المعاون يسعى لحصد الثلاث نقاط وتقديم عرض قوى أمام جماهير الفريق والتأكيد على قوة الفريق خلال الفترة القادمة للمنافسة على الصعود للدورى الممتاز .

وضم بنى سويف العديد من الصفقات أبرزها وائل فراج وبلال سالم ومحمود عاطف ومحمد حسانين وغيرهم .

فيما يسعى كيما اسوان بقيادة مديره الفنى زيزو حشمت لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه وإثبات الرهان على قوة الصفقات الجديدة التى جلبها خلال الفترة الماضية للفريق والتى جاء أهمها ضم كلا من عمرو عزت ومحمد ناجح واسامه رجب ومحمد الشربينى وغيرهم .


فيما يستضيف تليفونات بنى سويف نظيره البدارى بملعب منتجع الآسيوطى سبورت بمباراة هامة .

التليفونات بقيادة مديره الفنى محمد جمال يسعى لاستغلال بداية المسابقة لحصد ثلاث نقاط هامة بملعبه خاصة فى ظل خروج الفريق لأداء مباراتيه بالجولة الثانية والثالثة خارج الديار .

وخلال الفترة الماضية سعى المدير الفنى التليفونات على إخلال وتجديد صفوف الفريق ومزج عناصر الفريق باعماى مختلفة .

ويبرز بصفوف التليفونات ملا من احمد معوض ومحمد رجب شيكو وأحمد مصطفى بندق وأحمد النحاس ومحمد اشرف اوشا وغيرهم .


فيما يخوض البدارى بقيادة مديره الفنى هانى امين المباراة بدافع ظهور جيد بأولى مبارياته بالقسم الثانى وتحقيق إيجابية خارج ملعبه .

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