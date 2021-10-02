خالد النبوي: لم ٱكتفي بالموهبة وتتلمذت على يد هؤلاء الفنانين

حل الفنان خالد النبوي ضيفا في برنامج "لايڤ من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، أمس الجمعة في تمام الساعة 11 مساء، على قناة ON، وتشهد الحلقة العديد من المواقف الطريفة والممتعة حيث شارك الفنان "خالد النبوي" العديد من المواقف الشخصية وأجاب عن العديد من الاسئلة.



وأكد "خالد النبوي" أثناء لقائه مع الدمية "أبلة فاهيتا" أنه اثقل موهبته بالدراسة في معهد التمثيل وأنه تتلمذ على يد العديد من الأساتذة الكبار مثل "كرم مطاوع"، "سعد أردش"، "سميرة محسن"، "نبيل منيب".



وأكد أنه بالرغم من كل الأدوار التاريخية التي قام بها إلا أن العصر الفرعوني القديم هو الأقرب لقلبه والذي يريد أن يعيش فيه حيث كانت مصر وقتها "سيدة الدنيا".



كما صرح خالد النبوي أن حياته بين الفن والرياضة وان رياضته المفضلة هي كرة القدم، وكرة السلة، ثم بدأ يلعب كرة المضرب والاسكواش، وتابع قائلًا أن ابنه زياد هو من اختار له حذائه.





كما قال إن سبب وجود العديد من الصور تجمعه مع "هيفاء وهبي" على حسابه لأنهما عملا سويًا في مسلسل "مريم".







يبث برنامج "لايڤ من الدوبلكس" في موسمه الجديد، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.