هكذا أجابت فيفي عبده على سؤال من هي راقصه مصر الأولى؟





أحابت الفنانة فيفي عبده، التي حلت ضيفة في برنامج مع الفارس، على سؤال من التي تستحق لقب راقصة مصر الأولى موضحة أنه لا يوجد راقصة مصنفة الأولى في مصر، قائلة: مفيش راقصة مصر الأولى وليه نقعد نقول الأولى والتانية أصل مين يعني هيدي اللقب، اللي يهمنا أننا نكون مقبولين ومحبوبين عند الناس بس".





وصرحت فيفي بأنها تتمنى أن يمدها الله بالصحة لتعيش مع أحفادها في سلام قائلة: "بتمنى من ربنا يديني شوية عمر وصحة واعمل الحاجة اللي بحبها واقعد مع أحفادي وعايزة صدق أحفادي"



كما علقت فيفي عبده، على سؤال هل تسمح أن يكتب لقب راقصة على القبر بعد مماتها: يمكن أكون غلطانة في اللي بقوله ولكن اللفظ غلط وربنا هو اللي بيحاسب مش أنا ولا أنت ولا هخلي حد يحطلي لقب على القبر إطلاقًا، وبحب الرقص جدا ديما بقول سبحانك يارب وديما يديني طاقة إيجابية ومخلصة في عملي".



آخر ظهور للفنانة فيفي عبده كان في برنامج السيره مع الإعلامية وفاء الكيلاني المذاع على شاشة MBC