خالد النبوي: لهذا السبب حصرني المخرجون في "أوضة النوم"

حل الفنان خالد النبوى ضيفا على برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذى تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، مساء الجمعة.



وقال خالد النبوى: "مجموعى فى الثانوية العامة 57% وكنت شاطر فى اللغة العربية، ودرّس لى التمثيل فى المعهد الأساتذة سعد أردش وكرم مطاوع".



وتابع: "المخرجون حصروني فى (أوضة النوم) عشان كنت بلعب دور طالب جامعة.. وكنت أتمنى أن أعيش فى مصر الفرعونية لأنها كانت سيدة الدنيا فى ذلك الوقت".



يذكر أن برنامج "لايف من الدوبلكس"، يبث في موسمه الجديد، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.