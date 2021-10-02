فيفي عبده : "بمشي أتعاكس من طوب الأرض"





كشفت الفنانة فيفي عبده، عن علاقتها بالجمهور مشيرة إلى أنها محبوبة من كل الأجيال بداية من الأطفال وتلمس حبهم لها عندما تخرج للشارع المصري أو العربي، ويبعثون لها العديد من الرسائل المفعمة بالمحبة".



وتحدثت فيفي عبده خلال حوارها في برنامج مع الفارس، عبر شاشة قناة الرشيد قائلة "'بتعاكس من طوب الأرض حتى الأطفال بيحبوني وكل الأجيال بتحبني وبدايتي الحقيقية في مصر أم الدنيا وحتى لما بخرج برا مصر بتخنق وبموت".



كما كشفت فيفي عن رأيها في الراقصات الأجنبيات مشيرة إلى أن لكل راقصة شخصيتها المميزة ودينا ولوسي ليها طريقتها ووضعها، وبتمنى من ربنا يديني شوية عمر وصحة واعمل الحاجة اللي بحبها واقعد مع أحفادي وعايزة صدق أحفادي لأني معيشتش وأنا صغيرة لأني نزلت الشغل بدري ".





يذكر أن أشهر اعمال فيفي عبده مسلسل " كيد النسا"،" سوق الخضار"،" يانا يا انتي"،' الست اصيله"،" الحقيقه والسراب"