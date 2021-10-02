بمكياج بسيط.. جميلة عوض تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة جميلة عوض، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت جميلة عوض، بإطلالة جذابة مميزة مرتدية بلوزة و بنطلون باللون الأبيض، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.





وكان آخر أعمال الفنانة جميلة عوض الدرامية، مسلسل «حرب أهلية» ويشارك في بطولة المسلسل باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، محمود حجازي، مايان السيد، رشدى الشامي، بسنت صيام، برلنتي فؤاد وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد عادل سلطان وإخراج سامح عبدالعزيز، وعُرض في شهر رمضان الماضي

