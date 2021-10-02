Advertisements

بمكياج بسيط.. جميلة عوض تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

السبت 02/أكتوبر/2021 - 02:15 ص
جميلة عوض
جميلة عوض
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة جميلة عوض، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت جميلة عوض، بإطلالة جذابة مميزة مرتدية بلوزة و بنطلون باللون الأبيض، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


وكان آخر أعمال الفنانة جميلة عوض الدرامية، مسلسل «حرب أهلية» ويشارك في بطولة المسلسل باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، محمود حجازي، مايان السيد، رشدى الشامي، بسنت صيام، برلنتي فؤاد وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد عادل سلطان وإخراج سامح عبدالعزيز، وعُرض في شهر رمضان الماضي

الكلمات المفتاحية

منوعات فن سوشيال ميديا جميلة عوض

أخبار تهمك

تصريح هام لـ وزير الخارجية بشأن استئناف مفاوضات السد

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني على حافة الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مفاجأة مدوية وراء استبعاد «أفشة وشريف» من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يحسم مصير أشرف بن شرقي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يصدم بن شرقي بقرار ناري

منذ يوم

سنصعد الأمر لـ السيسي.. "الفجر" يحاور رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - سر استبعاد «شريف وأفشة» من قائمة مصر لمواجهتي ليبيا في تصفيات المونديال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إلهام شاهين: "معنديش مانع طلبة طب يدربوا على جثتي بعد وفاتي"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - رضا عبدالعال يفجر مفاجأة عن سبب انضمام كوكا إلى منتخب مصر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

كونتي يحسم موقفه من قيادة برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

تزامنًا مع اقتراب طرد كومان.. لابورتا يُخطط لضم صفقة القرن

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الأهلي بعد استبعاد «شريف وأفشة» من قائمة مصر

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

جميلة عوض ابنة يسرا في مسلسل "حرب أهلية"

ناردين عبدالسلام : شاركت في "حرب أهلية" لوجود سامح عبدالعزيز.. وهذة تفاصيل شخصيتي بالمسلسل (خاص)

فريق عمل مسلسل "حرب أهلية" يحتفل بعيد ميلاد يسرا

بعد اشادته بموهبتها.. إلهام شاهين لـ جمال العدل :"إن شاء الله نستمتع في رمضان بأعمالك الرائعة"

باسل خياط طبيب نفسي في مسلسل "حرب أهلية"

لهن مستقبل عظيم.. يسرا تشيد بأداء جميلة عوض ومايان السيد

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:43 م

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

عاجل.. إلهام شاهين: "معنديش مانع طلبة طب يدربوا على جثتي بعد وفاتي"

12:48 ص

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

06:46 م

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

05:31 م

عاجل - حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

09:02 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements