"بابا ما بيتوسطش لحد".. خالد النبوي يعلق على دور ابنه في "الإختيار"

عمره ١٣ سنة ويحب عزف البيانو.



أكد "خالد" أنه يعتبر الموسيقى هي أكثر ما يعبر عن الإنسان ولذلك عندما يريد التقرب من أبنائه يستمع إلى الموسيقى التي يحبونها ويشاركهم اهتمامهم بها.



وتحدث خالد أيضًا عن علاقته بزوجته وقال "مراتي معاها باسوردات موبايلاتي كلها.... معاها كل حاجة"







يبث برنامج "لايڤ من الدوبلكس" في موسمه الجديد، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.

حل الفنان خالد النبوي ضيفا في برنامج "لايڤ من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، أمس الجمعة في تمام الساعة 11 مساء، على قناة ON، وشهدت الحلقة العديد من المواقف الطريفة والممتعة حيث شارك الفنان "خالد النبوي" العديد من المواقف الشخصية وأجاب على العديد من الاسئلة.تحدث "خالد النبوي" عن مشهده الشهير مع غادة عبد الرازق فى مسلسل "مسألة مبدأ" الذى أصبح مادة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "المخرج خيرى بشارة كان يحب الارتجال جدا والمشهد عجبه.. وسعيد إن الناس بتضحك على المشهد لحد النهاردة".وحضر "نور" ابن خالد النبوي، إلى البرنامج، حيث أكد الأخير أنه لم يتوسط لابنه أبدًا لكي يتم اختياره في دوره في مسلسل "الإختيار"، وقال: "بابا مبيكلمش حد".كما تكلم أيضًا عن إبنه الآخر "كريم" موضحًا ليس لديه أي ميول فنية وأنه يحب الرياضة جدًا ويعمل مدربًا رياضيًا أو مديرًا فنيًا، أما ابنه الأخير "زياد"