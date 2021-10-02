Advertisements

"بابا ما بيتوسطش لحد".. خالد النبوي يعلق على دور ابنه في "الإختيار"

السبت 02/أكتوبر/2021 - 03:32 ص
خالد النبوي
خالد النبوي
رنا حسين
حل الفنان خالد النبوي ضيفا في برنامج "لايڤ من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، أمس الجمعة في تمام الساعة 11 مساء، على قناة ON، وشهدت الحلقة العديد من المواقف الطريفة والممتعة حيث شارك الفنان "خالد النبوي" العديد من المواقف الشخصية وأجاب على العديد من الاسئلة.


تحدث "خالد النبوي" عن مشهده الشهير مع غادة عبد الرازق فى مسلسل "مسألة مبدأ" الذى أصبح مادة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "المخرج خيرى بشارة كان يحب الارتجال جدا والمشهد عجبه.. وسعيد إن الناس بتضحك على المشهد لحد النهاردة".

وحضر "نور" ابن خالد النبوي، إلى البرنامج، حيث أكد الأخير أنه لم يتوسط لابنه أبدًا لكي يتم اختياره في دوره في مسلسل "الإختيار"، وقال: "بابا مبيكلمش حد".

كما تكلم أيضًا عن إبنه الآخر "كريم"  موضحًا ليس لديه أي ميول فنية وأنه يحب الرياضة جدًا ويعمل مدربًا رياضيًا أو مديرًا فنيًا، أما ابنه الأخير "زياد" عمره ١٣ سنة ويحب عزف البيانو.

أكد "خالد" أنه يعتبر الموسيقى هي أكثر ما يعبر عن الإنسان ولذلك عندما يريد التقرب من أبنائه يستمع إلى الموسيقى التي يحبونها ويشاركهم اهتمامهم بها.

وتحدث خالد أيضًا عن علاقته بزوجته وقال "مراتي معاها باسوردات موبايلاتي كلها.... معاها كل حاجة"



يبث برنامج "لايڤ من الدوبلكس" في موسمه الجديد، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.

الكلمات المفتاحية

مسلسل مسألة مبدأ فنان خالد النبوي النجم خالد النبوي الفجر ابله فاهيتا

أخبار تهمك

عاجل - رضا عبدالعال يفجر مفاجأة عن سبب انضمام كوكا إلى منتخب مصر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

كونتي يحسم موقفه من قيادة برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الأهلي بعد استبعاد «شريف وأفشة» من قائمة مصر

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني على حافة الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

سنصعد الأمر لـ السيسي.. "الفجر" يحاور رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - سر استبعاد «شريف وأفشة» من قائمة مصر لمواجهتي ليبيا في تصفيات المونديال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تزامنًا مع اقتراب طرد كومان.. لابورتا يُخطط لضم صفقة القرن

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يصدم بن شرقي بقرار ناري

منذ يوم

تصريح هام لـ وزير الخارجية بشأن استئناف مفاوضات السد

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إلهام شاهين: "معنديش مانع طلبة طب يدربوا على جثتي بعد وفاتي"

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يحسم مصير أشرف بن شرقي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مفاجأة مدوية وراء استبعاد «أفشة وشريف» من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

الليلة.. كندة علوش في ضيافة أبلة فاهيتا

الليلة.. خالد الصاوي في ضيافة أبلة فاهيتا

شيماء سيف تقلد روبي في "لايڤ من الدوبلكس"

اليوم.. نداء شرارة ضيفة "لايڤ من الدوبلكس"

اليوم.. نداء شرارة ضيفة "لايڤ من الدوبلكس"

الخميس والجمعة.. حكيم في ضيافة "لايڤ من الدوبلكس"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:43 م

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

عاجل.. إلهام شاهين: "معنديش مانع طلبة طب يدربوا على جثتي بعد وفاتي"

12:48 ص

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

06:46 م

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

05:31 م

عاجل - حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

09:02 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements