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بيتر ميمي: المنصات الرقمية تغزو الجيل الحالي

السبت 02/أكتوبر/2021 - 03:41 ص
بيتر ميمي
بيتر ميمي
آيه عبد العزيز

أكد المخرج بيتر ميمي، أن العمل ينجح بسبب فريق عمله وأبطاله، كما صرح أن فكرة المنصات الرقمية التي تُعرض عليها المسلسلات أصبحت منتشرة بشكل كبير.

و قال بيتر ميمي خلال سيمنار مناقشة فيلم موسى قائلا: "أنا ليس لدي قوة تنفيذية خلال العمل، ولكن الفيلم ينجح بفريق العمل الخاص بي".

وكشف عن رأيه في انتشار المنصات، قائلا: "فيه منصات كثيرة أصبحت تغزو الجيل الحالي، وسيأتي وقت تكون هي الموجودة بشكل أكبر من ذلك"

آخر اعمال بيتر ميمي فيلم " موسي" من تأليفه واخراجه بطولة كريم محمود عبد العزيز،ساره الشامي،اسماء ابو اليزيد

الكلمات المفتاحية

موسى مخرج بيتر ميمي المنصات الفجر الاختيار

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