بيتر ميمي: المنصات الرقمية تغزو الجيل الحالي





أكد المخرج بيتر ميمي، أن العمل ينجح بسبب فريق عمله وأبطاله، كما صرح أن فكرة المنصات الرقمية التي تُعرض عليها المسلسلات أصبحت منتشرة بشكل كبير.



و قال بيتر ميمي خلال سيمنار مناقشة فيلم موسى قائلا: "أنا ليس لدي قوة تنفيذية خلال العمل، ولكن الفيلم ينجح بفريق العمل الخاص بي".



وكشف عن رأيه في انتشار المنصات، قائلا: "فيه منصات كثيرة أصبحت تغزو الجيل الحالي، وسيأتي وقت تكون هي الموجودة بشكل أكبر من ذلك"



آخر اعمال بيتر ميمي فيلم " موسي" من تأليفه واخراجه بطولة كريم محمود عبد العزيز،ساره الشامي،اسماء ابو اليزيد