بيتر ميمي: نحتاج لسيناريو جيد لعمل فيلم يوثق أحداث 6 أكتوبر

كشف المخرج بيتر ميمي عن إحتياجات السينما المصرية، لعمل فيلم عن أحداث حرب 6 أكتوبر، خلال الفترة الحالية.



وصرح بيتر ميمي قائلا: "نحن في حاجة لسيناريو مظبوط وجيد، وبقية المعدات موجودة".



كما تحدث بيتر ميمي عن تجربته في الإختيار مشيرًا إلى أنه سعيد بالتعاون مع مهندس التصوير حسين عسر، مؤكدًا أنه من أهم مديرين التصوير في مصر"



يذكر أن فيلم موسى، آخر أعمال المخرج بيتر ميمي وتأليفه أيضًا، وهو بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز، والفنان إياد نصار، وأسماء أبو اليزيد، وسارة الشامي