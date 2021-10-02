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لابورتا يستقر على بديل كومان في برشلونة

السبت 02/أكتوبر/2021 - 01:30 ص
بوابة الفجر
محمد أبوليلة
يستمر الحديث عن مستقبل الهولندي رونالد كومان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، في ظل النتائج السيئة التي يعيشها الفريق الكتالوني.

وأوضحت صحيفة ناسونال الكتالونية، أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، عقد اجتماعًا مع نائبه رافا يوستي، ومدير الكرة ماتيو ألماني، من أجل دراسة الخيارات المرشحة لقيادة الفريق.

وأشارت إلى أن لابورتا لديه ميول للتعاقد مع الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بينما يحظى تشافي هيرنانديز بتأييد كبير من نجوم الفريق.

أما إيريك تين هاج المدير الفني لأياكس أمستردام يبقى المرشح الأقوى لتولي المسؤولية، خاصة وأن الأخير يحظى بثقة كبيرة داخل النادي.

وذكرت الصحيفة أن مسئولو نادي برشلونة، يرغبون في الاستعانة في المستقبل بمدرب ينتمي إلى مدرسة كرويف، لذا ترى أن تين هاج مدرب يمتاز بالجرأة وإجادة الاستحواذ بالإضافة إلى بث الروح العالية في اللاعبين، وهو ما ظهر في فوز أياكس على سبورتنج لشبونة في البرتغال بنتيجة 5-1 في دوري أبطال أوروبا.

ونوهت إلى أن تين هاج سوف يطلب التعاقد مع إيرلينج هالاند، وريان جرافنبرخ لاعب وسط أياكس، إضافة إلى دوني فان دي بيك لاعب مانشستر يونايتد، وماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس، لتنفيذ خطته.

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