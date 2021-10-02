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قرار حاسم من الأهلي بشأن مصير موسيماني

السبت 02/أكتوبر/2021 - 01:57 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي

ترددت أنباء خلال الفترة الأخيرة، بوجود احتمالية لرحيل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأكد مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، أنه لا يوجد نية لرحيل موسيماني، عن تدريب الفريق، مؤكدًا أن المدير الفني يرغب في الاستمرار مع الفريق، كما أن الإدارة تتمسك ببقائه.

كما أوضح أن ما تم تداوله مؤخرًا عن رحيل موسيمانى للتدريب في الخليج، ليس له أي أساس من الصحة، مؤكدًا أنه لم يصل للنادي أي عروض.

جدير بالذكر أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي، قد قرر تجديد الثقة في موسيمانى، بعد الفوز على إنبي في كأس مصر.

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