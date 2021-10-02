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برشلونة يعلن تشخيص إصابة بيدري

السبت 02/أكتوبر/2021 - 01:59 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
أعلن نادي برشلونة إصابة لاعبه الدولي الإسباني بيدري جونزاليس، بعد غيابه عن تدريبات الفريق الكتالوني قبل مباراة أتلتيكو مدريد في الليجا.

ويلتقي برشلونة أمام نظيره أتلتيكو مدريد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ولم يشارك بيدري في تدريبات النادي الكتالوني أمس الجمعة، وتدرب بمفرده في صالة الألعاب الرياضية.

كما أعلن الهولندي رونالد كومان قائمة البارسا لمباراة أتلتيكو مدريد وشهدت غياب لاعب الوسط الإسباني.

وكتب برشلونة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يُعاني بيدري من إصابة في عضلة الفخذ اليسرى".

ولم يُحدد بيان النادي الكتالوني مدة غياب صاحب الـ18 عامًا، حيث كتب: "عودة بيدري للملاعب تعتمد على مدى سرعة تعافيه".

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