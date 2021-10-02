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تعليق ناري من مراد مكرم يعلق على استبعاد "أفشه وشريف" من المنتخب

السبت 02/أكتوبر/2021 - 05:14 ص
مراد مكرم
مراد مكرم
آيه عبد العزيز
علق الفنان مراد مكرم على استبعاد من المنتخب وذلك عبر عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

كتب مراد مكرم معلقًا: "شعب ما يحبش يتعب نفسه في التفكير،يهاجم ويشتم اسهل، كيروش شال أفشة وشريف من قايمة المنتخب، حد سأل نفسه ليه".

أضاف: "الراجل عنده ناس متخصصه في قياس اللياقه البدنيه لكل لاعب، لقي ان الثنائي العظيم ده،وهم فعلا عظام، اقل اتنين عندهم لياقه بدنيه؟؟؟ ليه بقي ؟؟؟ بسبب الارهاق وتلاحم المبارايات".

تابع: "طيب يحصل ايه لو ماستبعدهمش ؟؟؟ اولا،مش هيقدروا يجروا زي بقية زمايلهم والمدرب ده طريقة لعبه تعتمد علي اللياقه، ثانيا والاهم،نقص اللياقه او الارهاق الزائد ممكن يؤدي الي اصابات تقعدهم من اللعب شهور،يقي ايه الاحسن؟؟؟؟؟؟".

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منوعات مراد مكرم فن المنتخب الفجر أفشه

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