حقيقةً مفاوضات سيراميكا كليوباترا مع أجاي

أوضح مصدر مطلع في جهاز الكرة بصفوف سيراميكا كليوباترا، عن حقيقة دخول الفريق في خط مفاوضات مع النيجيري جونيور أجاي نجم النادي الأهلي.





حقيقةً مفاوضات سيراميكا مع أجاي

حيث أكد المصدر، أنه لم نتفاوض مع النيجيري جونيور أجاي من قريب أو بعيد خلال الفترة السابقة.





وأشار المصدر، وكل الأقاويل المنتشرة عن ارتباط اسم جونيور أجاي بالانتقال إلى الفريق غير صحيح، حيث لم يطلب المدرب هيثم شعبان الحصول على خدماته".





وخرج أجاي من حسابات الجهاز الفني للقلعة الحمراءبقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في الفترة الماضية.





واقترب النيجيري جونيور أجاي صاحب الـ25 عاما، من الرحيل عن صفوف النادي الأهلي، وذلك في ظل اكتمال قائمة الأجانب.





والجدير بالذكر أن سيراميكا كليوباترا دعم صفوفه في انتقالات الصيف بضم مصعب البطاط وباسم مرسي ومحمود البدري وجمال السعيد ومحمود كوكو.



