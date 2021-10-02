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تشكيل برشلونة المتوقع ضد أتلتيكو مدريد اليوم السبت في الدوري الإسباني

السبت 02/أكتوبر/2021 - 03:00 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
يلتقي نادي برشلونة أمام نظيره أتلتيكو مدريد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة برشلونة أمام نظيره أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو، معقل الروخي بلانكوس.

ويحتل برشلونة حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 14 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

ومن المتوقع أن يبدأ الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جيرارد بيكيه، ديست، أروخو، ألبا.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بوسكيتس، سيرجي روبيرتو.

خط الهجوم: لوك دي يونج، ممفيس ديباي، فيليب كوتينيو.

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