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معتصم النهار يخطف الأنظار في دبي مع زوجته

السبت 02/أكتوبر/2021 - 04:29 ص
معتصم النهار
معتصم النهار
لمياء علي
بعد ان شارك الممثل السوري ​معتصم النهار​ بالحدث العالمي إكسبو 2020 في دبي، نشر فيديو في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي يكشف أجواء إستمتاعه وهو يقضي إجازته برفقة زوجته لين برنجكجي في دبي.

وظهر معتصم بالفيديو برفقة أمام حوض السباحة، ليعود ويظهر وهو يستمتع بأشعة الشمس.

وكان اطل معتصم بصورة نشرها بلوك عصري لدى وصوله الى دبي، وعلّق عليها قائلاً: "مبارك لدولة الإمارات شعباً وحكومةً هذا الإنجاز الكبير ​دبي ​​اكسبو 2020​، ليس بغريب على من وصل عنان السماء. ألف مبروك".

واعتمد معتصم النهار في إطلالتها جاكيت رمادية باكمام طويلة نسقها له خبير الموضة إيليو مسلم مع قميص سوداء وبنطال أسود وحذاء أبيض.

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منوعات ممثل معتصم النهار لبناني سوشيال ميديا

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