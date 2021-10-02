Advertisements

عامر زيان يشوق الجمهور بأحدث أعماله "العصفورة"

السبت 02/أكتوبر/2021 - 06:46 ص
عامر زيان
عامر زيان
لمياء علي
شوّق الفنان اللبناني عامر زيّان المتابعين بعد أن نشر في حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، الفيديو الدعائي لأغنية "​العصفورة​".
وعلّق عامر قائلاً: "قريباً فيديو كليب العصفورة من البوم ​اذكريني​".
وأثار الفيديو حماس الجمهور وأعربوا عن هذا بالتعليقات، خاصة أن آخر فيديو كليب لـ عامر كان لأغنية "أذكريني" التتي حققت نجاحا بارزا وحصدت ملايين المشاهدات.
يشار إلى أن "العصفورة" هي اغنية ايقاعية راقصة وهي من كلمات وألحان جوزيف جحا وتوزيع روجيه خوري.
وتعاون عامر هذه المرة مع المخرجة ​هيفا الفقيه​ لتصوير الكليب الذي استغرق يوما كاملا وسيظهر به بشكل وطريقة مختلفة عن السابق حسب ما أكدت الفقيه.

الكلمات المفتاحية

مطرب لبناني مطرب مزيكا عامر زيان العصفورة

أخبار تهمك

بيع رفعت لفيوتشر مقابل استرداد حلبية لأمواله!

منذ يوم

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

كونتي يحسم موقفه من قيادة برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يصدم بن شرقي بقرار ناري

منذ يوم

سنصعد الأمر لـ السيسي.. "الفجر" يحاور رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إلهام شاهين: "معنديش مانع طلبة طب يدربوا على جثتي بعد وفاتي"

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح هام لـ وزير الخارجية بشأن استئناف مفاوضات السد

منذ حوالي 8 ساعات

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي بعد استبعاد «شريف وأفشة» من قائمة مصر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يحسم مصير أشرف بن شرقي

منذ حوالي 7 ساعات

تزامنًا مع اقتراب طرد كومان.. لابورتا يُخطط لضم صفقة القرن

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - مفاجأة مدوية وراء استبعاد «أفشة وشريف» من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني على حافة الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - سر استبعاد «شريف وأفشة» من قائمة مصر لمواجهتي ليبيا في تصفيات المونديال

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

بتوقيع جاد شويري.. جوزيف عطية يعيش "عمر عسل" (فيديو)

بعد تصدرها ترتيب الأغاني في لبنان.. عامر زيان ينتهي من تصوير كليب أغنيته "السنة سنتي" (صور)

حسين الديك يصدر "أنا الملك" وأوّل مليون خلال 24 ساعة

ليال عبود تحصد المليون بعد طرح أسمر

ليال عبود تحضّر مفاجأة خليجية لجمهورها

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:43 م

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

05:31 م

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

06:46 م

عاجل.. إلهام شاهين: "معنديش مانع طلبة طب يدربوا على جثتي بعد وفاتي"

12:48 ص

عاجل - حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

09:02 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements