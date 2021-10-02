عامر زيان يشوق الجمهور بأحدث أعماله "العصفورة"

شوّق الفنان اللبناني عامر زيّان المتابعين بعد أن نشر في حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، الفيديو الدعائي لأغنية "​العصفورة​".

وعلّق عامر قائلاً: "قريباً فيديو كليب العصفورة من البوم ​اذكريني​".

وأثار الفيديو حماس الجمهور وأعربوا عن هذا بالتعليقات، خاصة أن آخر فيديو كليب لـ عامر كان لأغنية "أذكريني" التتي حققت نجاحا بارزا وحصدت ملايين المشاهدات.

يشار إلى أن "العصفورة" هي اغنية ايقاعية راقصة وهي من كلمات وألحان جوزيف جحا وتوزيع روجيه خوري.

وتعاون عامر هذه المرة مع المخرجة ​هيفا الفقيه​ لتصوير الكليب الذي استغرق يوما كاملا وسيظهر به بشكل وطريقة مختلفة عن السابق حسب ما أكدت الفقيه.