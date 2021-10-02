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أنباء عن إلقاء القبض على سارة الكندري واحمد العنزي

السبت 02/أكتوبر/2021 - 07:51 ص
سارة الكندري وأحمد العنزي
سارة الكندري وأحمد العنزي
لمياء علي
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خبر إلقاء السلطات الكويتية القبض على نجم مواقع التواصل الإجتماعي السعودي ​أحمد العنزي​ وطليقته الفاشينيستا الكويتية ​سارة الكندري​ بتهمة النصب على مصممة أزياء.

وذكرت الأنباء أن الشرطة الكويتية ألقت القبض على الثنائي المطلق بمنطقة السالمية، بسبب قيامهما بعملية نصب على مصممة أزياء بمبلغ 30 ألف دينار كويتي أي ما يعادل 100 ألف دولار أميركي.

ولم يصدر من أحمد وسارة أي تعليق على هذا الخبر عبر حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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فنان فاشونيستا سارة الكندري الكويت العنزي

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