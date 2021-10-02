10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في قمة الدوري الإسباني

يواجه نادي برشلونة نظيره فريق أتلتيكو مدريد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وتقام مباراة برشلونة أمام نظيره أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو، معقل الروخي بلانكوس.





ويحتل برشلونة حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 14 نقطة.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.





قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 416°E.

قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

قناة Polsat Sport / التردد، 11158 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة Sport 1 Czechia / التردد، 11804 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

قناة Sport 1 Czechia / التردد، 12207 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 12530 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، N S S 7.

قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 11785 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Eutelsat Sesat W4.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.



