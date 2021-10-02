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تعرف على ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم قبل مواجهة ليبيا

السبت 02/أكتوبر/2021 - 03:56 ص
بوابة الفجر
محمود دياب
يستعد منتخب مصر الأول لخوض مواجهة نظيره منتخب ليبيا ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

ويلتقي الفريقان ضمن فعاليات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة.

وتنقل مباراة منتخب مصر ضد ليبيا بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورتس 1 وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم "قطر 2022".

ويتواجد المنتخب الوطني في وصافة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، رفقة منتخبات ليبيا صاحب الصدارة برصيد 6 أهداف - الجابون ثالث الترتيب برصيد نقطة واحدة - انجولا متذيل الترتيب بدون نقاط.

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