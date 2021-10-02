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موعد مباراة بيراميدز ضد عزام يونايتد في إياب دور الـ32 بالكونفدرالية الإفريقية

السبت 02/أكتوبر/2021 - 03:58 ص
بوابة الفجر
محمود دياب
تأهل فريق نادي عزام التنزاني لمواجهة نادي بيراميدز في دور ال٣٢ الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد إخراج نظيره هورسيد الصومالي من الدور التمهيدي.

ونجح عزام في تأكيد بلوغه للدور الثاني بعد تكرار فوزه على هورسيد بهدف دون مقابل في مباراة الإياب، بعد الفوز في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ومن المنتظر أن يلتقي بيراميدز مع عزام في تنزانيا بذهاب الدور الثاني أحد أيام ١٥ أو ١٦ أو ١٧ أكتوبر المقبل، على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة أحد أيام ٢٢ أو ٢٣ أو ٢٤ من نفس الشهر.

وكان أعلن مسؤولو الفريق السماوي، التعاقد مع حسين السيد الظهير الأيسر لنادي طلائع الجيش، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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