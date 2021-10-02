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موعد مباراة تشيلسي ضد ساوثهامتون اليوم السبت في الدوري الإنجليزي

السبت 02/أكتوبر/2021 - 03:59 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
يستعد نادي تشيلسي لمواجهة نظيره ساوثهامبتون، في إطار مباريات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة تشيلسي ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي
وتقام مباراة تشيلسي ضد ساوثهامبتون اليوم السبت الموافق 2 من شهر أكتوبر الجاري، على ملعب ستامفورد بريدج.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.
القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ساوثهامبتون

وتنقل مباراة مباراة تشيلسي وساوثهامبتون عبر شاشة قناتي beIN Sports HD 1 و beIN

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