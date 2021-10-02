موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون اليوم السبت في الدوري الإنجليزي

يستعد مانشستر يونايتد لمواجهة ايفرتون ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج فى لقاء قوي بين الفريقين يقام اليوم السبت.





موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون

تقام مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون اليوم السبت فى تمام الواحدة ونصف ظهرًا بتوقيت القاهرة والثانية ونصف بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.





وكان مانشستر يونايتد حقق الفوز على فياريال بصعوبة بهدف سجله اللاعب كريستيانو رونالدو فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.





ويذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الرابع برصيد 13 نقطة بينما إيفرتون فى المركز الخامس بنفس رصيد النقاط.



