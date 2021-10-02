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الزمالك يصدر بيانا هاما بشأن فتح باب الترشح للانتخابات

السبت 02/أكتوبر/2021 - 04:30 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
أعلن نادي الزمالك عن بدء فتح باب الترشح للانتخابات المقبلة السبت الموافق 2 أكتوبر وذلك وفقا للإعلان الرسمي الصادر من النادي.

وجاء نصه على النحو التالي:
المسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية وما عليهم من التزامات مالية مستحقة قبل التاريخ المحدد لاجتماع الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل وفق أحكام لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.. لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة الموافق 19-11-2021.

لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- التصديق على محضر الاجتماع السابق.

2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية 2020/2021 وبرامج النشاط وخطة للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

3- اعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30/6/2021 ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.

4- انتخاب مجلس الإدارة للدورة 2021/2025

5- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته.

6- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

7- النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني.

8- الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.

ويبدأ التسجيل في الكشوف والتصويت على انتخابات مجلس الإدارة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء موعد انعقاد الجمعية العمومية.

ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشح وتلقي الطلبات لمدة سبعة أيام متتالية اعتبارا من يوم السبت الموافق 2/10/2021 ولمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء.

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