تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

تقام اليوم مباراة من العيار الثقيل فى بطولة الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج بين مانشستر يونايتد صاحب الأرض والجمهور أمام إيفرتون ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.





موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون

تقام مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون اليوم السبت فى تمام الواحدة ونصف ظهرًا بتوقيت القاهرة والثانية ونصف بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.





تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع:-





حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.





خط الدفاع: ماجواير، رافائيل فاران، وان بيساكا، لوك شاو





خط الوسط: فريد، بول بوجبا، برونو فرنانديز، ماكتومناي.





خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ماسون جرينوود.



