الإسماعيلي يستقر على رحيل أحد نجوم الفريق

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، على رحيل أحد نجوم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





واستقر طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأصفر على الموافقة على رحيل شيلونجو حال تلقيه عرض محلى أو خارجى مميز بجانب حسم التعاقد مع مهاجم أفريقي مميز.





وطلب طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بضرورة التعاقد مع مهاجم أفريقي قوي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





ويأتي ذلك بعدما رحل الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف، عن الفريق، معلنا انتقاله إلى صفوف نادي بيراميدز، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر.



