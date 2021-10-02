آخر تطورات ملف المدرب العام في الأهلي

يسعي مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على حسم ملف المدرب العام، في جهاز الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق





واستقرت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى التى برئاسة محسن صالح، عقدجلسة خاصة مع موسيمانى بعد إنتهاء الأجازة التى حصل عليها المدرب، للانتهاء من ملف المدرب العام.





ويرغب الجنوب افريقي بيتسوموسيمانى في إقناع المسؤولين بالاستعانة بمدرب من جنوب إفريقيا لمساعدتة فى تدريب الفريق، وينتظر أن تشهد الجلسة حسم الموضوع قبل بداية المشوار الإفريقي للفريق.





ومنح الجهاز الفني لنادي الأهلي، لاعبو الفريق راحة سلبية من أداء التدريبات الجماعية لمدة ثلاث أيام، قبل العودة مرة أخرى من أجل الاستعداد لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد.



