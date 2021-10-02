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موعد مباراة آرسنال ضد برايتون اليوم السبت في الدوري الإنجليزي

السبت 02/أكتوبر/2021 - 05:44 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
يستعد نادي آرسنال لمواجهة نظيره برايتون، في إطار منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة آرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي
وتقام مباراة آرسنال ضد برايتون اليوم السبت الموافق الثاني من شهر أكتوبر الجاري، على ملعب فالمر.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقة لمباراة آرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي
وتنقل مباراة مباراة آرسنال ضد برايتون عبر شاشة قناة بي إن سبورتس.

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