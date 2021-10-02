بوردو يجدد مفاوضات التعاقد مع مصطفى محمد

كشفت تقارير صحفية تركية عن رفض مسؤولو نادي بوردو الفرنسي، الاستسلام في الظفر بخدمات المهاجم المصري مصطفى محمد، لاعب جالطة سراي التركي.





بوردو يجدد مفاوضات شراء مصطفى محمد

ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "a spor" التركية، فإن بوردو يرغب بتقديم عرض جديد لشراء مصطفى محمد في يناير المقبل، وذلك في ظل رغبة الفريق الفرنسي في الحصول على خدمات اللاعب المصري".





وأضافت:" بوردو سيخوض جولة جديدة من المفاوضات مع جالطة سراي لشراء اللاعب بصفة نهائية في انتقالات الشتاء، بعد تعثر انضمامه في الصيف الماضي".





ويحق لجالطة سراي، تفعيل بند شراء عقد مصطفى محمد نهائيًا من ناديه الأصلي الزمالك، حتى يوم 31 ديسمبر المقبل، وهو ما يلزمه بسداد 4 ملايين دولار.





ويشارك مصطفى محمد على سبيل الإعارة لموسم ونصف في صفوف جالطة سراي.



