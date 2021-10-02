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مارتينيز يحسم موقفه من تدريب برشلونة

السبت 02/أكتوبر/2021 - 06:24 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية بلجيكية أن التكهنات مازالت مستمرة بشأن إقالة الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني بسبب ضعف أداء ونتائج النادي الكتالوني منذ بداية الموسم الحالي.

وأفادت مجلة Het Laatste Nieuws البلجيكية بأنه أمام حالة الغموض التي تحيط بمستقبل المدير الفني لبرشلونة ظهرت قائمة لبعض المرشحين لخلافة كومان على رأسهم الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني الحالي لمنتخب بلجيكا.

وعن حقيقة ارتباطه بالمفاوضات مع برشلونة، قال مارتينيز في تصريحات نقلتها المجلة البلجيكية:"لا يوجد أي شيء على الإطلاق، لا توجد اتصالات".

وأضاف:" صداقتي مع جوردي تقوم على فصل الحياة الشخصية عن المهنية، لم أسأل جوردي في أي لحظة عن وضعي في برشلونة. كما أنني لا أعتقد أن له الحق في تعيين مدير فني جديد".

وتابع:"أتمنى أن تكون بلجيكا أول دولة أوروبية تتأهل لمونديال قطر. هذا هو التحدي بعد نهائيات دوري الأمم".

وعن حسم موقفه من خلافة كومان، علق مارتينيز قائلا :"لكن في كرة القدم لا يعرف أحد ماذا سيحدث غدا".

واختتم مارتينيز تصريحاته قائلا:"أستيقظ كل يوم وأنا أرغب في أكون مدرب بلجيكا حتى آخر يوم في عقدي لكن قد تطرأ الكثير من الظروف".

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