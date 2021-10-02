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المنتخب يحسم مركز الظهير الإيسر

السبت 02/أكتوبر/2021 - 06:44 ص
بوابة الفجر
تسبب مركز الظهير الايسر في حاله من الارتباك للجهاز الفني بعد اصابه محمد حمدي بكدمة في أربطه الركبة عقب مواجهة ليبيريا.

كما يعاني أحمد فتوح بالآم في العضله الأمامية وهو الامر الذي جعل الجهاز الفني يفضل استبعاد اللاعب من مواجهة ليبيريا حتي لا تتفاقم الاصابة.

ومن المنتظر حضوع محمد حمدي لاشعة جديدة خلال الساعات المقبلة لتحديد امكانيه مشاركته أمام ليبيا من عدمها.

وبالرغم من ان الجهاز الفتي دفع بأحمد سمير لاعب طلائع الجيش في مركز الظهير الايسر في الدقائق الاخيرة من عمر مباراة ليبيريا وظهر خلالهم بشكل جيد إلا أـن الجهاز الفتي يرغب في الاعتماد علي احمد آبو الفتوح خلال الفترة المقبله في مركز الظهير الايسر.

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