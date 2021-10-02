هازارد على أعتاب الرحيل عن ريال مدريد

يبذل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد قصارى جهده لمساعدة إدين هازارد على العودة إلي التألق مع الملكي.





وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن إيدين هازارد يقدم كل ما لديه ، لكنه لا يكفي للحصول على رضاء جماهير ريال مدريد، التي تنتظر المزيد من الدولي البلجيكي.





لقد أظهر بعض علامات التحسن ، لكن الجناح الدولي لا يزال بعيدًا عن المستوى الذي أقنع لوس بلانكوس بالتعاقد معه 2019 قادمًا من تشيلسي مقابل 115 مليون يورو.





قبل عامين ، انضم هازارد للمرينجي ، لكنه إلي الآن لم يستطيع تقديم المستوى المطلوب منه في ملعب سانتياغو بيرنابيو ، كما ظهر أمام شريف تيراسبول يوم الثلاثاء الماضي، ولكن لا تزال الإصابات تؤثر على أسلوب لعبه.





في المباريات القليلة الماضية ، ظهر على اليمين ، مع الدفع بفينسيوس جونيور على اليسار.





لا أحد يشك في قرار أنشيلوتي بمنح اللاعب البرازيلي هذا الدور ، على الرغم من أنه ليس سراً أن مهاجم تشيلسي السابق يعمل بشكل أفضل على اليسار ، ويتوغل إلي الداخل ليسدد بقدمه اليمنى.





أمام فريق مولدوفا في دوري الأبطال ، سدد هازارد ثلاث تسديدات على المرمى وحاول خلق الفرص ، وأكمل 29 تمريرة من أصل 34، وتعرض للعرقلة ثلاث مرات ، إحداهما كانت على كاحله المصاب مما تركه يعرج قبل خلعه في الدقيقة 66.





أنشيلوتي يؤمن بقدرات هازارد، ويعتقد أنه يمكن أن يكون لاعباً يصنع الفارق في الملكي، لقد تأثر بمعدل عمله ويعتقد أن ريال مدريد بحاجة إليه.

لكن الفرص تتوالي لصالح هازارد دون أن يكون له تأثير فعال ، وتعتقد غرفة الملابس أنه بحاجة إلى تأثير الفوز في المباراة ، وأن يكون النجم ، لتعزيز ثقته بنفسه.





وشارك هازارد في سبع من أصل تسع مباريات خاضها هذا الموسم ، بدون هدف واحد أو تمريرة حاسمة ، وما زال لم يكمل 90 دقيقة ، مع ظهور اثنتين أقل من 15 دقيقة.





ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره إسبانيول على ملعب كورنيلا البرات يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 8 من الدوري الإسباني.



