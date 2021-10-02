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آخر تطورات أزمة القيد في الزمالك

السبت 02/أكتوبر/2021 - 07:35 ص
بوابة الفجر
انتهت أزمة القيد الخاصة بنادي الزمالك مع الاتحاد المصري لكرة القدم بعد التواصل من مسؤولو اللجنة المؤقتة لإدارة القلعة البيضاء مع اللجنة الثلاثية التى تدير الاتحاد برئاسة أحمد مجاهد.

وعلم الفجر الرياضي أن نادي الزمالك توصل لحل مع الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل أن يتم قيد الصفقات الجديدة خلال الفترة الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

و قام مسؤولو نادي الزمالك بدفع مبلغ 12 مليون جنيه بجانب جدولة باقي المديونيات لدي الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان نادي الزمالك تعاقد مع كل من محمود شبانة من غزل المحلة وعمر كمال عبد الواحد مهاجم المصري البورسعيدي وحمدي النقاز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

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