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حقيقة خلاف نجم الأهلي وموسيماني

السبت 02/أكتوبر/2021 - 08:05 ص
بوابة الفجر
كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقيقة خلاف عمار حمدي مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء.

حقيقة غضب عمار حمدي من موسيماني
ونفى المصدر ما أشيع حول غضب عمار من موسيماني بعد استبعاد الأول من ودية الغابة التي أقيمت الثلاثاء الماضي على ملعب التتش وانتهت بفوز الفريق الأحمر بسباعية نظيفة.

وأضاف، أن موسيماني وعد عمار حمدي بمنحه فرصة المشاركة بشكل أساسي في المباريات خلال الفترة المقبلة، حال التزام اللاعب في التدريبات والتأكد من جاهزينه البدنية والفنية للمشاركة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في المباراة المقرر لها 16 أكتوبر المقبل بالنيجر في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال أفريقيا.

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