لابورتا يفكر في التعاقد مع توخيل

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مرشح مفاجئ لخلافة الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة.





وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن لابورتا لم يستقر حتى الآن على اسم المدرب الذي سيقود الفريق الأول خلفًا لكومان.





وتابعت الصحيفة، أن لابورتا يفكر في الاستعانة بالمدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي.





وأشارت الصحيفة، أن لابورتا مغرم جدًا بتوخيل، خاصًة بعد النجاح الذي حققه مع تشيلسي في الموسم الماضي، وحصول الفريق على دوري أبطال أوروبا.





وأوضحت الصحيفة، إن العقبة التي قد تمنع برشلونة من التعاقد مع توخيل هي عقد المدرب الألماني، حيث مدد عقده الذي كان ينتهي في 2022 حتى 30 يونيو 2024.



