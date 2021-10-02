Advertisements

ريال مدريد يخطط لخطف نجم مانشستر يونايتد

السبت 02/أكتوبر/2021 - 08:05 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية ألمانية أن ريال مدريد الإسباني يخطط لتدعيم خط هجوم الفريق بعنصر جديد على الرغم من وجود الثلاثي كريم بنزيما ولوكا يوفيتش وماريانو دياز في الموسم الحالي.

ونقلت شبكة سكاي سبورت ألمانيا عن تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع أحد المهاجم المخضرمين في ملاعب أوروبا.

وأكدت الشبكة الألمانية أنه وقع اختيار ريال مدريد على الأوروجواياني إدينسون كافاني نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأفادت الشبكة الألمانية بأن ريال مدريد يرغب في استغلال انتهاء عقد كافاني مع مانشستر يونايتد عقب نهاية الموسم الحالي من أجل التعاقد معه بمبلغ زهيد في منتصف الموسم.

وأشارت الشبكة الألمانية إلى أن كافاني البالغ من العمر 34 عاما بدأ في الظهور مؤخرا مع الشياطين الحمر بعد تعافيه من الإصابة، حيث شارك كبديل في آخر مباراتين بجوار نجم الشياطين الحمر البرتغالي كريستيانو رونالدو.

أخبار تهمك

عاجل - حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

سنصعد الأمر لـ السيسي.. "الفجر" يحاور رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم

منذ حوالي 11 ساعة

مارتينيز يحسم موقفه من تدريب برشلونة

منذ ساعتين

تزامنًا مع اقتراب طرد كومان.. لابورتا يُخطط لضم صفقة القرن

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - مفاجأة مدوية وراء استبعاد «أفشة وشريف» من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 12 ساعة

ريال مدريد يخطط لخطف نجم مانشستر يونايتد

منذ 18 دقيقة

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 14 ساعة

بيع رفعت لفيوتشر مقابل استرداد حلبية لأمواله!

منذ يوم

الزمالك يصدم بن شرقي بقرار ناري

منذ يوم

عاجل.. إلهام شاهين: "معنديش مانع طلبة طب يدربوا على جثتي بعد وفاتي"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الأهلي بعد استبعاد «شريف وأفشة» من قائمة مصر

منذ حوالي 12 ساعة

كونتي يحسم موقفه من قيادة برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

هازارد على أعتاب الرحيل عن ريال مدريد

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل - سر استبعاد «شريف وأفشة» من قائمة مصر لمواجهتي ليبيا في تصفيات المونديال

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:43 م

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

05:31 م

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

06:46 م

عاجل.. إلهام شاهين: "معنديش مانع طلبة طب يدربوا على جثتي بعد وفاتي"

12:48 ص

عاجل - حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

09:02 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements