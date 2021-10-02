ريال مدريد يخطط لخطف نجم مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن ريال مدريد الإسباني يخطط لتدعيم خط هجوم الفريق بعنصر جديد على الرغم من وجود الثلاثي كريم بنزيما ولوكا يوفيتش وماريانو دياز في الموسم الحالي.





ونقلت شبكة سكاي سبورت ألمانيا عن تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع أحد المهاجم المخضرمين في ملاعب أوروبا.





وأكدت الشبكة الألمانية أنه وقع اختيار ري ال مدريد على الأوروجواياني إدينسون كافاني نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وأفادت الشبكة الألمانية بأن ريال مدريد يرغب في استغلال انتهاء عقد كافاني مع مانشستر يونايتد عقب نهاية الموسم الحالي من أجل التعاقد معه بمبلغ زهيد في منتصف الموسم.





وأشارت الشبكة الألمانية إلى أن كافاني البالغ من العمر 34 عاما بدأ في الظهور مؤخرا مع الشياطين الحمر بعد تعافيه من الإصابة، حيث شارك كبديل في آخر مباراتين بجوار نجم الشياطين الحمر البرتغالي كريستيانو رونالدو.



