اللواء مجدي عبدالحليم: صفوان ثابت تحت عيون أجهزة الأمن منذ 2013

أشاد اللواء مجدي عبدالحليم مساعد وزير الداخلية الأسبق، بجهود قطاعي الأمن الوطني والعمليات الخاصة في متابعة ورصد كل تحركات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية مما أسفر عن ضبط يحيى مهران عثمان كمال الدين صاحب أكبر شركة استيراد وتصدير ومحال للملابس الجاهزة، الذراع الأيمن لـ”صفوان ثابت” صاحب شركة جهينة.





وأضاف عبدالحليم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عثرت الأجهزة الأمنية وقطاع الأمن الوطني في شقة لديه على غرفة سرية كاملة على مساحة كبيرة مجهزة بباب مصفح وكل جدرانها مسلحة، ومجهزة بحوامل على كافة الجدران لوضع الأموال، وبلغت المضبوطات 8 ملايين و400 ألف دولار وبعض المبالغ المالية الأخرى.



