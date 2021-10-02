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اللواء مجدي عبدالحليم: صفوان ثابت تحت عيون أجهزة الأمن منذ 2013

السبت 02/أكتوبر/2021 - 06:09 ص
مجدي عبدالحليم
مجدي عبدالحليم
أشاد اللواء مجدي عبدالحليم مساعد وزير الداخلية الأسبق، بجهود قطاعي الأمن الوطني والعمليات الخاصة في متابعة ورصد كل تحركات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية مما أسفر عن ضبط يحيى مهران عثمان كمال الدين صاحب أكبر شركة استيراد وتصدير ومحال للملابس الجاهزة، الذراع الأيمن لـ”صفوان ثابت” صاحب شركة جهينة.

وأضاف عبدالحليم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عثرت الأجهزة الأمنية وقطاع الأمن الوطني في شقة لديه على غرفة سرية كاملة على مساحة كبيرة مجهزة بباب مصفح وكل جدرانها مسلحة، ومجهزة بحوامل على كافة الجدران لوضع الأموال، وبلغت المضبوطات 8 ملايين و400 ألف دولار وبعض المبالغ المالية الأخرى.

وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق، تنظيم جماعة الإخوان يتكون من ثلاثة أجنحه الدعوي والاقتصادي والسياسي، لافتا أن هذا التنظيم لن ينتهي إلا بالقضاء على الجناح الاقتصادي، مشيرا إلى أنه تم الحجز على 25% من أموال صفوان ثابت في شركة جهينة وتبرع لصندوق تحيا مصر بـ50 مليون جنيه والتقي الرئيس السيسي أكثر من مرة وتتابعه أجهزة الأمن منذ عام 2013 ولم يتم القبض عليه إلا بعد توافر جميع الأدلة والتي أرشد عن بعضها الصندوق الأسود "محمود عزت".

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