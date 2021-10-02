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"الداخلية" تكشف لغز الـ8 ملايين دولار لإعادة إحياء نشاط الإخوان.. فيديو

السبت 02/أكتوبر/2021 - 06:13 ص
بوابة الفجر
كشف الإعلامي محمد موسى،  تفاصيل جديدة خاصة بقضية إحياء تنظيم الإخوان الإرهابي، لافتا أن الجهات القضائية بدأت التحقيقات في هذه  القضية الجديدة والمتورط فيها الأعمال الإخوانى صفوان ثابت صاحب شركة جهينة، ويحيى مهران عثمان كمال الدين  صاحب أكبر شركة استيراد وتصدير ومحال للملابس الجاهزة، والتي عثرت الأجهزة الأمنية وقطاع الأمن الوطني في شقة لديه على غرفة سرية كاملة على مساحة كبيرة مجهزة بباب مصفح وكل جدرانها مسلحة، ومجهزة بحوامل على كافة الجدران لوضع الأموال. 

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم ، المضبوطات بلغت  8 ملايين و400 ألف دولار وبعض المبالغ المالية الأخرى، مشيرا أن التحقيقات كشفت أن جماعة الإخوان الإرهابية، خططت لاستهداف أمن الوطن والعمل علي عدم استقراره، وإعادة إحياء نشاط التنظيم الإرهابي ولكن كان قطاع المن الوطني بوزارة الداخلية بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر .

وتابع محمد موسى، قطاع الأمن الوطني والجهات المعنية نجحوا في ضبط شقة بحدائق الأهرام، تم إخفاء ملايين الدولارات بها لاستخدامها في الأعمال الإرهابية. 

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الماليه

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