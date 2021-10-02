مؤسسة "الست المصرية": تجهيز العرائس في بعض القرى يندرج تحت بند "العاهات"

قالت رحيمة الشريف، مؤسسة مبادرة الست المصرية، إن هناك عادات وتقاليد عند تجهيز بعض العرائس في القرى، بالإضافة إلى أنهم يقومون بمقارنات مع الآخرين وزيادة مستلزمات العروس لتكون أفضل.





وأضافت رحيمة الشريف خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذا الأمر غير مقبول، لأنه يكون بمثابة تحميل زائد على الطرفين، "وده عشان كل طرف بيعلي على الطرف الأخر، لو حد جاب 5 عربيات جهاز، التاني بيجيب 6 عربيات وهكذا"، وهذا يندرج تحت بند العادات والتقاليد، وهو ما أسميه أنا "عاهات وتقاليد".





وتابعت أنه لا بد على الرجل المقبل على الزواج أن يكن قادرا على تكاليف الزواج، حتى لا يصل به الأمر لطريق مسدود وعند الانفصال لا يستطيع الإنفاق على الأطفال ودفع النفقة الشهرية.