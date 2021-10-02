متخصص في شئون الأسرة: الأب مُلزم بتجهيز ابنته للزواج

قال المستشار سيد طه المحامي والمتخصص في شئون الأسرة، إن الأب ملزم بتجهيز نجلته، لعدة أسباب من بينها كما جاء في الحديث الشريف،:" كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"، لافتا، أن الأب تقع عليه مسؤولية النفقة على أولاده حتى تتزوج.





وأضاف المستشار سيد طه خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، من الصعب أن يتحمل الشاب المقبل على الزواج جميع تجهيزات بيت الزوجية بمفرده دون تحمل والد البنت جزء من مستلزمات المنزل الأساسية .





وهاجم المتخصص في شئون الأسرة، بعض الآراء التي تطالب بأن الشاب يتحمل جميع مستلزمات الزواج وحالة عدم قدرته على تحقيق مطالب الفتاة لا يتقدم للزواج، لافتا الظروف الاجتماعية الحالية تجبر المجتمع على التكاتف من أجل إعمار سنة الله في الكون وهي الزواج ولن يتحقق ذلك إلا بالمشاركة بين جميع الأطراف.